صافي ربح البنك السعودي الهولندي يقفز نحو 37% في الربع/3 متجاوزا التوقعات

الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا قاربت نسبته 37 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث بفضل زيادة دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 433.26 مليون ريال (115.5 مليون دولار) مقابل 317.22 مليون قبل عام بارتفاع 36.6 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا قدرها 398.94 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح البنك 22.8 بالمئة إلى 1.15 مليار ريال من 939.57 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في دخل العمليات."

وارتفع إجمالي ربح العمليات 16.5 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.94 مليار ريال من 1.66 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

وسجل البنك نموا نسبته 23 بالمئة في محفظة القروض والسلف لتصل إلى 53.7 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2013 مقابل 43.6 مليار قبل عام.

كما نمت ودائع العملاء 16.4 بالمئة إلى 61.4 مليار ريال خلال تسعة أشهر من 52.7 مليار قبل عام.