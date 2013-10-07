صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز نحو 34% في الربع/3

الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفز صافي ربح مصرف الإنماء السعودي نحو 34 بالمئة في الربع الثالث من العام ليصل إلى 262 مليون ريال (69.9 مليون دولار) مدعوما بزيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 262 مليون ريال مقابل 196 مليونا قبل عام بزيادة 33.7 نقطة.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي ربح البنك 725 مليون ريال بزيادة 37.8 بالمئة عن 526 مليونا قبل عام.

ووفقا للبيان بلغ إجمالي ربح العمليات في الأشهر التسعة حتى سبتمبر أيلول 1.62 مليار ريال بزيادة 21.5 بالمئة عن مستواه المسجل قبل عام عند 1.33 مليار ريال.

ونمت قيمة محفظة الإقراض 19.8 بالمئة إلى 41.9 مليار ريال في الربع الثالث من 35 مليارا قبل عام في حين قفزت ودائع العملاء 31.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 37.6 مليار ريال من 28.6 مليار.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.