نمو طفيف لأرباح سامبا السعودية في الربع/3

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا طفيفا نسبته 0.9 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج أقل من توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.171 مليار ريال (312.2 مليون دولار) مقابل 1.161 مليار قبل عام بزيادة 0.9 بالمئة.

وعزا البنك النمو الطفيف إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

وتوقع تسعة محللون في استطلاع أجرته رويترز ان يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.199 مليار ريال في الربع الثالث.