مقدمة 1-نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي 3.5% في الربع/3

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الرياض 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة نموا نسبته 3.5 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام بدعم من الزيادة في إجمالي دخل العمليات لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 685 مليون ريال (182.7 مليون دولار) مقابل 662 مليونا ريال قبل عام بزيادة 3.47 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وتوقع عشرة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 758.16 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح البنك 3.4 بالمئة إلى 2.132 مليار ريال من 2.208 مليار ريال قبل عام بفعل الزيادة في المصروفات التشغيلية.

ونمت قيمة محفظة القروض والسلف 10.12 بالمئة خلال الأشهر التسعة حتى سبتمبر أيلول لتصل إلى 112.6 مليار ريال من 102.2 مليار قبل عام.

كما زادت ودائع العملاء نحو سبعة بالمئة إلى 124.9 مليار ريال من 116.8 مليار.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة حيث خصصت الحكومة 820 مليار ريال للإنفاق خلال 2013 بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)