‭صافي ربح بنك الجزيرة السعودي يقفز 45.4% في الربع/3

الرياض 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك الجزيرة السعودي قفزة تجاوزت 45 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 189 مليون ريال (50.4 مليون دولار) مقابل 130 مليونا قبل عام.

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 20.4 بالمئة إلى 472 مليون ريال في الربع الثالث من 392 مليونا قبل عام.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويبلغ رأسماله المدفوع ثلاثة مليارات ريال.