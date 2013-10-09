نمو أرباح البنك العربي الوطني السعودي 2.8% في الربع/3

الرياض 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع 2.8 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 589 مليون ريال (157.1 مليون دولار) مقابل 572.7 مليون قبل عام بزيادة 2.85 بالمئة.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات في الربع الثالث 6.5 بالمئة إلى 1.26 مليار ريال من 1.19 مليار قبل عام.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)