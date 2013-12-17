سافكو السعودية تدفع 6 ريالات للسهم توزيعا نقديا للنصف/2

دبي 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال إشعار للبورصة اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) أوصى بصرف توزيع نقدي ستة ريالات (1.60 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2013.