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مجلس إدارة سامبا السعودي يقر توزيع 0.85 ريال للسهم عن النصف/2

Thu Dec 26, 2013 1:40pm GMT
 
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الرياض 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أقر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.016 مليار ريال (270.9 مليون دولار) عن النصف الثاني من العام الجاري بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي ستعقد في الربع الأول من 2014 وسيحدد موعدها في وقت لاحق.

وبلغ صافي ربح البنك خلال الربع الثالث 1.171 مليار ريال مقابل 1.161 مليار قبل عام بزيادة 0.9 بالمئة بفضل نمو إجمالي دخل العمليات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 