مقدمة 1-صافي ربح السعودي للاستثمار يقفز 33% في الربع/4

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الرياض 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار قفزة تجاوزت 33 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 326.8 مليون ريال (87.15 مليون دولار) بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح في الربع الرابع بلغ 326.8 مليون ريال مقابل 245.6 مليون قبل عام بزيادة 33.06 بالمئة.

وخلال عام 2013 بأكمله قفز صافي الربح 41.4 بالمئة إلى 1.28 مليار ريال مقابل 912 مليونا في 2012.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى الزيادة في دخل العمليات وانخفاض مصاريفها.

وبلغ إجمالي إيرادات العمليات خلال العام 2.02 مليار ريال بزيادة 17.13 بالمئة عن 1.72 مليار في 2012.

وتأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة نسبتها 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس بحصة 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي بحصة 7.3 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)