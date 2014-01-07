ملخص-صافي ربح جرير السعودية يقفز 16% في الربع/4
الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة جرير للتسويق السعودية:
- صافي ربح الربع الرابع 160 مليون ريال مقابل مليون قبل عام بزيادة 16.03 بالمئة.
- صافي ربح العام بأكمله 653.3 مليون ريال مقابل 569.8 مليون في 2012 بزيادة 14.65 بالمئة.
-مبيعات الربع الرابع 1.32 مليار ريال 1.18 مليار قبل عام بزيادة 11.7 بالمئة.
- مبيعات 2013 بأكمله 5.2 مليار ريال مقابل 4.6 مليار في 2012 بزيادة 13.1 بالمئة.
- نمو الأرباح يرجع إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة اللوجية والأدوات المكتبية.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
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