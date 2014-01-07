نمو طفيف لأرباح اكسترا السعودية في الربع/4

الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية نموا طفيفا نسبته نحو 1.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 58.8 مليون ريال (15.7 مليون دولار) مقابل 58 مليون قبل عام بزيادة 1.38 بالمئة.

وتعمل اكسترا التي بدأت نشاطها في السوق السعودية عام 2003 في قطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وخلال عام 2013 بأكمله زاد صافي الربح 5.5 بالمئة إلى 167.3 مليون ريال من 158.6 مليون في 2012.

وعزت اكسترا نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الأقسام وزيادة عدد المعارض من 29 معرضا في ديسمبر 2012 إلى 37 معرضا في ديسمبر 2013."

ووفقا للبيان بلغت مبيعات الشركة في العام بأكمله 3.38 مليار ريال من 3.01 مليار في 2012 بزيادة 12.4 بالمئة.