صافي ربح بنك الرياض السعودي يقفز 27% في الربع/4

الرياض 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا تجاوزت نسبته 27 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من النتائج التي جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.03 مليار ريال (274.7 مليون دولار) مقابل 810 ملايين قبل عام بزيادة 27.2 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا صافية قدرها 954.29 مليون ريال في الربع الرابع.

وفي عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 3.94 مليار ريال مقابل 3.5 مليار في 2012 بزيادة 13.9 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة اجمالي دخل العمليات وانخفاض اجمالي المصروفات التشغيلية."