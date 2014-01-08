مقدمة 1-نمو أرباح البنك السعودي الهولندي نحو 11% في الربع/4

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الرياض 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية والمملوك جزئيا لرويال بنك أوف سكوتلند نموا قاربت نسبته 11 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 347.3 مليون ريال (92.6 مليون دولار) مقابل 313.4 مليون قبل عام بزيادة 10.8 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا صافية تبلغ في المتوسط 357 مليون ريال في الربع الرابع.

وفي عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 1.5 مليار ريال مقابل 1.25 مليار ريال في 2012 بزيادة 19.8 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات."

وبلغ إجمالي دخل العمليات 2.6 مليار ريال في 2013 بزيادة 17.9 بالمئة عن 2.2 مليار في 2012.

ووفقا للبيان قفزت موجودات البنك خلال 2013 بنسبة 17.5 بالمئة إلى 80.5 مليار ريال من 68.5 مليار في 2012.