مقدمة 1-نمو أرباح بنك ساب السعودي 20% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

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القاهرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا قاربت نسبته 20 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 976 مليون ريال (260.3 مليون دولار) مقارنة مع 815 مليونا قبل عام بزيادة 19.75 بالمئة.

وتوقع عشرة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 924.53 مليون ريال في الربع الرابع.

وفي عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 3.8 مليار ريال بزيادة 16.5 بالمئة عن 3.2 مليار في 2012.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

ووفقا للبيان بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 5.8 مليار ريال بزيادة 12.6 بالمئة عن 5.2 مليار في 2012.

وارتفعت موجودات البنك 13.2 بالمئة إلى 177.3 مليار ريال من 156.6 مليار في 2012 في حين زادت محفظة القروض 10.4 بالمئة إلى 106.1 مليار ريال من 96.1 مليار في 2012.