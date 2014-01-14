استقرار أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية السعودية في الربع/4

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - لم يطرأ تغير يذكر على أرباح شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ثاني أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 254 مليون ريال (67.7 مليون دولار) دون تغيير عن الربع المقابل من 2012.

وخلال العام بأكمله سجلت الشركة زيادة طفيفة في صافي الربح ليصل إلى 1.006 مليار ريال مقابل مليار ريال في 2012.

وعزت الشركة الزيادة الطفيفة إلى "زيادة كمية المبيعات مع انخفاض في القيمة بسبب تغير متوسط سعر البيع نتيجة تعديل الأسعار من وزارة التجارة والصناعة مع زيادة في الإيرادات الأخرى."

ولم تذكر الشركة - وهي الوحيدة التي تملك ثلاثة مصانع للاسمنت في السعودية - حجم أو قيمة المبيعات.

وتدعم السياسة التوسعية للحكومة السعودية النشاط التجاري وترفع الطلب على المواد الخام والاسمنت في ظل مشروعات عملاقة ينفذها القطاعان الحكومي والخاص.

وفي ابريل نيسان 2012 أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت في ظل النمو العمراني ومشروعات التنمية شملت استيراد كميات إضافية وإنشاء مصانع جديدة.

وتأسست أسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريال. ومن بين كبار المساهمين في الشركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة نسبتها 37.4 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 14.3 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)