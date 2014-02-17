مساهمو موبايلي يقرون توزيع 1.25 ريال للسهم عن الربع/4 من 2013

الرياض 17 فبراير شباط (رويترز) - أقر مساهمو شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية توزيع 962.5 مليون ريال (256.7 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2013 بواقع 1.25 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن المساهمين أقروا التوزيعات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لتصل بذلك إجمالي التوزيعات خلال 2013 إلى 3.7 مليون ريال بواقع 4.8 ريال للسهم.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت أمس وستوزع اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 فبراير شباط.

كانت موبايلي سجلت قفزة نسبتها 8.6 بالمئة في أرباح الربع الأخير من 2013 بدعم من زيادة إيرادات البيانات وقطاع الأعمال لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الربع الرابع 2.04 مليار ريال (544 مليار دولار) مقابل 1.88 مليار قبل عام ومقارنة مع توقعات بتحقيق 1.87 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)