الخضري السعودية توزع 0.5 ريال للسهم عن 2013

الرياض 24 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية قدرها 26.6 مليون ريال (7.09 مليون دولار) عن عام 2013 بما يعادل 0.5 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان نشره اليوم الاثنين الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سيحدد موعدها لاحقا.

كانت الخضري وهي أحد أبرز الشركات العاملة في قطاع المقاولات سجلت هبوطا نسبته 69 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2013 بفعل زيادة تكلفة العمالة والأعباء المالية والمصروفات العمومية والإدارية لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.