المملكة القابضة توزع 0.125 ريال للسهم عن الربع/4

الرياض 24 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن مجلس إدراتها أقر توزيع 0.125 ريال للسهم (0.03 دولار) أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2013.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن إجمالي التوزيعات النقدية عن عام 2013 سيبلغ 0.5 ريال للسهم بقيمة إجمالية قدرها 655.9 مليون ريال.

كانت المملكة القابضة سجلت زيادة نسبتها عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام بدعم من ارتفاع مكاسب الاستثمارات.

وبلغ صافي ربح الربع الرابع 231.24 مليون ريال (61.7 مليون دولار) مقابل 209.6 مليون قبل عام بزيادة 10.3 بالمئة.

وتملك المملكة القابضة التي يسيطر عليها ابن أخي العاهل السعودي الملك عبد الله حصصا في عدد من الشركات العالمية مثل سيتي جروب ونيوز كورب وتويتر.