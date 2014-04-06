نمو أرباح جرير للتسويق السعودية 11.3% في الربع‭/‬1

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي 11.3 بالمئة في الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الأول بلغ 201.3 مليون ريال (53.7 مليون دولار) مقابل 180.8 مليون قبل عام.

وجاءت النتائج دون متوسط توقعات سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز بأرباح قدرها 206.6 مليون ريال في الربع الأول.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)