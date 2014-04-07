صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز 25% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

الرياض 7 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة قفزة تجاوزت 25 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بفعل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 856 مليون ريال (228.3 مليون دولار) مقابل 684 مليونا قبل عام بزيادة 25.15 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا قدرها 755.83 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."