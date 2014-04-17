نمو أرباح دار الأركان السعودية 4.3% في الربع/1

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية نموا تجاوزت نسبته أربعة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الأول بلغ 247.9 مليون ريال (66.11مليون دولار) مقابل 237.6 مليون قبل عام بزيادة 4.34 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 222.32 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع مبيعات العقارات المطورة."

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال في أكتوبر تشرين الأول إن 2014 سيكون عام "النمو الحقيقي" بدعم استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل وتوقع تحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي)