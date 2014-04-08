صافي ربح بنك البلاد السعودي يقفز 22% في الربع‭/‬1

الرياض 8 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نحو 22 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من نمو دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول قفز إلى 173.7 مليون ريال (46.3 مليون دولار) مقابل 142.5 مليونا قبل عام بزيادة 21.89 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع الدخل من العمليات."

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 6.2 بالمئة إلى 477.5 مليون ريال في الربع الأول من 449.8 مليون في الربع المقابل من 2013.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)