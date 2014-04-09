صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز نحو 33% في الربع‭/‬1

الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح مصرف الإنماء السعودي نحو 33 بالمئة في الربع الأول من العام ليصل إلى 293 مليون ريال (78.13 مليون دولار) مدعوما بزيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 293 مليون ريال مقارنة مع 221 مليونا سجلها في الربع المقابل من 2013 بزيادة 32.58 بالمئة.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

ووفقا للبيان بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول 600 مليون ريال بزيادة نحو 15 بالمئة عن 522 مليون قبل عام.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)