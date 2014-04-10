نمو أرباح سبكيم السعودية 6.5% في الربع‭/‬1 والنتائج دون التوقعات

الرياض ‭10‬ أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي أرباح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 6.5 بالمئة في الربع الأول من العام لكن النتائج جاءت أدنى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره اليوم الخميس الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 68.7 مليون ريال (18.3 مليون دولار) مقابل 64.5 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 165.24 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "تحسن في أسعار بيع المنتجات وخصوصا منتج الميثانول ومنتج خلات الفينيل الأحادي."

لكنها قالت أن مستوى الأرباح تراجع بنحو 20 مليون ريال نتيجة انخفاض المبيعات بفعل توقف غير مجدول لمصنعين من مصانعها ونتيجة تحميل مصروفات الدراسات الخاصة بمشروع الاندماج المقترح مع شركة الصحراء للبتروكيماويات على نتائج الربع.

وتجري الشركتان محادثات بشأن اندماج عن طريق مبادلة الأسهم منذ يونيو حزيران ووقعتا في ديسمبر كانون الأول مذكرة تفاهم بشأن الاندماج لكن قالتا إن أن هذا ليس إعلانا عن نية تقديم العرض وأن المحادثات مازالت غير ملزمة.

وفي حالة تنفيذ الدمج ستصبح الصحراء شركة تابعة لسبكيم التي ستعرض 0.685 سهم جديد مقابل كل سهم في الصحراء وهو ما يعادل 300.6 مليون سهم جديد.

وعلى أساس السعر الحالي في السوق تبلغ قيمة سبكيم 2.8 مليار دولار بينما تبلغ قيمة الصحراء 2.19 مليار دولار بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وتملك مجموعة الزامل التي لها أنشطة في البتروكيماويات والصلب والإسكان والتشييد وقطاعات صناعية أخرى 7.9 بالمئة من الصحراء و9.6 بالمئة من سبكيم. وتملك المؤسسة العامة للتقاعد خمسة بالمئة في كلتا الشركتين.

وتأسست سبكيم عام 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 3.6 مليار ريال وتعمل الشركة في امتلاك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.