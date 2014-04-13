مقدمة 1-نتائج دون التوقعات للراجحي السعودي في الربع‭/‬1

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الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا قاربت نسبته 17 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وذلك هو الربع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه البنك انخفاضا في الأرباح.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.71 مليار ريال (456 مليون دولار) مقابل 2.05 مليار قبل عام بانخفاض 16.86 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.07 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل."

ووفقا للبيان زاد إجمالي ربح العمليات 2.03 بالمئة إلى 3.51 مليار ريال في الربع الأول من 3.44 مليار قبل عام.