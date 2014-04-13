نمو أرباح الأهلي التجاري السعودي 8.7% في الربع‭/‬1

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول والذي يعتزم إدراج أسهمه بالبورصة قرب نهاية العام الجاري نموا نسبته 8.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بدعم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة.

وقال البنك في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن صافي ربح الربع الأول بلغ 2.53 مليار ريال (674.7 مليار دولار) مقارنة مع 2.33 مليار قبل عام.

ونقل البيان عن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك قوله "نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 4.5 بالمئة بالإضافة الى زيادة الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 16.4 بالمئة."

وتترقب السوق السعودية بشغف طرح 300 مليون سهم من أسهم الأهلي التجاري أول بنك تأسس في المملكة ومن المتوقع أن يكون واحدا من أكبر الطروحات الأولية في البورصة السعودية منذ سنوات.

وفي أواخر فبراير شباط نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إنه تمت الموافقة على بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة 25 بالمئة من رأسمال البنك الأهلي التجاري تخصص 15 بالمئة منها للاكتتاب العام.

وسيكون الاكتتاب العام في أسهم البنك الأهلي التجاري أول طرح لبنك سعودي منذ طرح أسهم مصرف الإنماء في‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬عام 2008. وسيقدم ملف الطرح لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال البنك في البيان إن قيمة محفظة القروض والسلف قفزت 15.7 بالمئة في الربع الأول إلى 197 مليار ريال من 171 مليارا قبل عام.

وزادت ودائع العملاء 20.4 بالمئة إلى 333 مليار ريال من 277 مليارا في الربع الأول من 2013.