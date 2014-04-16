زين السعودية تقلص خسائرها 20% في الربع‭/‬1

الرياض 16 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 20.1 بالمئة في الربع الأول من العام لتأتي النتائج أفضل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الأول بلغ 318 مليون ريال (84.8 مليون دولار) مقابل 398 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 400 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى "ارتفاع الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والإستهلاك والإطفاء إلى 300 مليون ريال بزيادة قدرها 93 مليون ريال وبنسبة 45% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق."

واضافت أن تراجع الخسائر يرجع أيضا إلى فرض المزيد من السيطرة على المصاريف بمختلف أنواعها الذي أدى إلى تحسن الهوامش الربحية.