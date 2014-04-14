صافي ربح الأسمنت السعودية ينخفض 16% في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة انخفاضا قاربت نسبته 16 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام الماضي بفعل تراجع المبيعات لكن الأرباح جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 286 مليون ريال (76.3 مليون دولار) مقابل 340 مليونا في الربع المقابل من العام السابق بانخفاض 15.88 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط 280.81 مليون ريال في الربع الأول .

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض مبيعات الأسمنت نتيجة لتدني الطلب المحلي بالإضافة الى حصة خسارة إحدى الشركات الزميلة نتيجة لإنخفاض قيمة بعض أصولها."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات للربع الأول.

وطالب الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في أبريل نيسان 2013 بإنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع للأسمنت بشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا خلال ثلاث سنوات بالاضافة إلى استيراد عشرة ملايين طن لتغطية النقص في السوق المحلية نتيجة النمو العمراني ومشروعات التنمية.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)