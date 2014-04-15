مقدمة 2-نمو أرباح سامبا السعودية 7% في الربع/1 متجاوزة التوقعات

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الرياض 15 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 7.1بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من انخفاض مصاريف العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.241 مليار ريال (نحو 331 مليون دولار) مقابل 1.159 مليار ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.15 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك النمو إلى "انخفاض مصاريف العمليات."

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 10.8 بالمئة إلى 115.6 مليار ريال في الربع الأول من 104.3 مليار قبل عام.

كما ارتفعت ودائع العملاء 4.7 بالمئة إلى 158.8 مليار ريال من 151.7 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)