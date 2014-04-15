مقدمة 1-صافي ربح حلواني اخوان السعودية ينخفض 23.6% في الربع/1

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الرياض 15 أبريل نيسان (رويترز) - انخفضت أرباح شركة حلواني إخوان السعودية أكثر من 23 بالمئة في الربع الأول من العام بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقالت الشركة المتخصصة في الصناعات الغذائية في بيان نشر اليوم الثلاثاء بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 23.6 مليون ريال (6.3 مليون دولار) مقابل 30.9 مليون قبل عام بانخفاض 23.6 بالمئة.

وعزت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى "ارتفاع أسعار المواد الأولية."

وتعمل حلواني إخوان - التي تأسست عام 1968 - في تصنيع الحلاوة الطحينية والمعمول والمربى ومنتجات اللحوم المجمدة والعصائر ومنتجات الألبان في كل من السعودية ومصر.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 285.7 مليون ريال. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية في يونيو حزيران 2008.