مقدمة 2-الرئيس التنفيذي لزين السعودية يتوقع وصولها لنقطة التعادل في 5 سنوات

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من مات سميث

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) اليوم الأربعاء إنها تعتزم شراء سعة للخطوط الهاتفية الثابتة من منافسين لها لتوسيع نطاق خدماتها في المملكة وتهدف للوصول إلى نقطة التعادل في أقل من خمس سنوات.

وبدأت الشركة عملياتها في عام 2008 وبلغ نصيبها من المشتركين في خدمات الهاتف المحمول بالسعودية 15 بالمئة في نهاية عام 2013. وسعت زين جاهدة لإنهاء هيمنة منافستيها الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تتمتعان بموارد أفضل.

غير أن الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية حسن قباني الذي عين في منصبه في سبتمبر أيلول يرى أن تبني نهج جديد قد يساعد الشركة على جذب العملاء وتحسين أدائها المالي.

وقال قباني لرويترز عبر الهاتف اليوم الأربعاء "بدلا من منافسة الشركتين الأخريين نركز على تحسين قدراتنا والاستثمار في شبكتنا على صعيد التغطية والسعة."

وأضاف "لدينا خطة تحول نحسن من خلالها حضورنا التجاري بافتتاح المزيد من المتاجر وتعزيز شبكة التوزيع ومستوى جودة خدمة العملاء. هذا الجهد بدأ يؤتي ثماره."

وأشار إلى أن تقلص خسائر زين في الربع الأول من العام الحالي - وهي نتائج فاقت توقعات المحللين - يظهر أن خطة الشركة للوصول إلى نقطة التعادل في أقل من خمس سنوات ماضية في مسارها الصحيح.