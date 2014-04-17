كيان السعودية تحقق أرباحا 9.94 مليون ريال في الربع/1

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أرباحا قيمتها 9.94 مليون ريال (2.65 مليون دولار) في الربع الأول من العام بدعم من تحسن الإنتاج والمبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربع في الربع الأول يقارن مع خسائر صافية قدرها 154.87 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمجمع الشركة الذي يضم 16 مصنعا إلى ستة ملايين طن من البتروكيماويات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)