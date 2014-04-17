جرير السعودية توزع 1.8 ريال للسهم عن الربع‭/‬1

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية أحد أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح بقيمة 162 مليون ريال (43.2 مليون دولار) بواقع 1.8 ريال للسهم عن الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن التوزيعات ستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 29 ابريل نيسان الجاري.

وسيبدأ توزيع الأرباح في الثامن من مايو ايار المقبل.

وسجلت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- نموا نسبته 11.3 بالمئة في الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)