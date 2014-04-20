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أرباح ‭سابك السعودية‬ تتراجع 1.8% في الربع/1 إلى 6.44 مليار ريال

Sun Apr 20, 2014 5:30am GMT
 
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الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - ‭‭‬‬‬أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد تراجع أرباحها الفصلية 1.8 في المئة إلى 6.44 مليار ريال (1.72 مليار دولار) مقابل 6.56 مليار قبل عام. ‭‭‭ ‬‬‬وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة السعودية على الانترنت "يعود ‭ سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية علما أن هناك زيادة في الكميات المنتجة والمباعة‬‬‬."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)‭‭‭‬‬‬‬‬‬ (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير علا شوقي)
 