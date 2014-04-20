أرباح سابك السعودية تتراجع 1.8% في الربع/1 إلى 6.44 مليار ريال
الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد تراجع أرباحها الفصلية 1.8 في المئة إلى 6.44 مليار ريال (1.72 مليار دولار) مقابل 6.56 مليار قبل عام. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة السعودية على الانترنت "يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية علما أن هناك زيادة في الكميات المنتجة والمباعة."
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