مقدمة 1-هبوط أرباح ‭سابك السعودية‬ 1.8% في الربع/1 بسبب أسعار المنتجات

الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - ‭‭‭‬‬‬‬أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد تراجع أرباحها 1.8 في المئة في الربع الأول نظرا لأن هبوط أسعار المنتجات بدد تأثير ارتفاع الانتاج والمبيعات.

و‭‬‬قالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة السعودية إن صافي الربح بلغ 6.44 مليار ريال (1.72 مليار دولار) في أول ثلاثة شهور من عام 2014 مقارنة مع 6.56 مليار ريال قبل عام. ‭‭‭‭ ‬وأضافت سابك "يعود ‭‭ سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية علما أن هناك زيادة في الكميات المنتجة والمباعة‬‬‬‬."