نمو أرباح هرفي السعودية 3.3% في الربع/1

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - حققت شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية نموا طفيفا نسبته 3.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 48.005 مليون ريال (12.8مليون دولار) مقابل 46.5 مليون قبل عام بارتفاع 3.32 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة قيمة المبيعات إلى 215.9 مليون ريال مقابل 208.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات."

وقالت الشركة إنها افتتحت خمسة مطاعم جديدة خلال الربع الأول من العام.

وتعمل هرفي في إنشاء وإدارة مطاعم الوجبات السريعة وتوريد المواد الغذائية الجاهزة وتصنيع وبيع الخبز والحلويات. وتأسست عام 1981 ويبلغ رأسمالها 270 مليون ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)