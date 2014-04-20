نمو صافي ربح المملكة القابضة السعودية 15% في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت المملكة القابضة شركة الاستثمار المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الأحد عن زيادة 14.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام وعزت ذلك إلى ارتفاع دخل استثمارات.

وتملك شركة الاستثمار حصص أقلية في بعض أكبر الشركات في العالم وهي من أكبر المساهمين في سيتي جروب وتملك حصصا في نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوك وفي تويتر.

وقالت في بيان للبورصة إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 126.4 مليون ريال (33.7 مليون دولار) مقارنة مع 110.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعزت الشركة نمو صافي الأرباح إلى "ارتفاع في المكاسب من الاستثمارات على الرغم من انخفاض دخل توزيعات الأرباح والارتفاع في الخسائر من الشركات الزميلة والأعباء المالية."

ولم يذكر بيان المملكة القابضة تفاصيل أخرى. وتصدر الشركات السعودية بيانات مقتضبة في مستهل موسم نتائج الأعمال ثم تنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.