مقدمة 1-صافي ربح الحكير السعودية يقفز 40.4% في الربع/4

(لإضافة سعر السهم ومتوسط توقعات المحللين)

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح فواز عبد العزيز الحكير السعودية 40.4 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة.

وجاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين لكن سهم الشركة قفز أكثر من ثمانية بالمئة في تعاملات الصباح.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 190.8 مليون ريال (50.9 مليون دولار) مقابل 135.9 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز تحقيق 265.9 مليون ريال ارباحا في الربع الرابع.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات لنفس المتجر وافتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة."