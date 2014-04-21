صافي ربح الاتصالات السعودية يقفز 54% في الربع/1

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج العربية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين قفزة نسبتها 54 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام الحالي لكنه جاء دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة - التي تتنافس محليا مع شركتي اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية - في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا 2.39 مليار ريال (637.3 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 1.55 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا 2.70 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الأول. وتملك الشركة السعودية حصصا في شركات بالخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا.