صافي ربح موبايلي السعودية يرتفع 4.5% في الربع/1

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية زيادة دون التوقعات في صافي ربح الربع الأول بلغت نسبتها 4.5 بالمئة.

وقالت الوحدة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) ارتفاعا من 1.34 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تحقق موبايلي ربحا 1.52 مليار ريال في المتوسط في الربع الأول.