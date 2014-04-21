مقدمة 1-صافي ربح موبايلي السعودية يرتفع 4.5% في الربع/1

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من مات سميث

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية زيادة دون التوقعات في صافي ربح الربع الأول بلغت نسبتها 4.5 بالمئة متأثرة بارتفاع مصروفات الاستهلاك.

وقالت الوحدة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) ارتفاعا من 1.34 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تحقق موبايلي ربحا 1.52 مليار ريال في المتوسط في الربع الأول. وتتنافس موبايلي محليا مع شركتي الاتصالات السعودية وزين السعودية.

وقالت موبايلي إن ارتفاع مصروفات الاستهلاك نتيجة لزيادة المصروفات الرأسمالية أثر على نتائجها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وبلغت إيرادات الشركة في الشهور الثلاثة حتى 31 مارس اذار 6.24 مليار ريال ارتفاعا من 5.59 مليار قبل عام.

وقالت موبايلي إن الزيادة ترجع إلى "إرتفاع إيرادات قطاع الأعمال والتي تشمل خدمات الإستضافة والخدمات المدارة وإرتفاع إيرادات البيانات إلى جانب إرتفاع إيرادات الخطوط المفوترة نتيجة زيادة عدد المشتركين وإيرادات مبيعات الأجهزة".

وتجري الشركة محادثات لشراء حصة في شركة اتحاد عذيب لخدمات الهاتف الثابت وهي خطوة ينظر إليها على أنها ستساعد موبايلي في تقديم حزم خدمات.