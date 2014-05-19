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تراجع خسائر جبل عمر السعودية 92.3% في الربع/2

Mon May 19, 2014 7:53am GMT
 
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الرياض 19 مايو أيار (رويترز) - تراجعت خسائر جبل عمر للتطوير السعودية 92.3 بالمئة في الربع الثاني بفضل انخفاض مصاريف البيع والتسويق وتأجير جزء من الأسواق التجارية في مشروعها بمكة.

وتعمل الشركة على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وأجرت في الفترة الأخيرة عددا من الفنادق والمحلات التجارية في في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي الخسائر للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 رجب 1435 بلغ إلى 470 ألف ريال (125.3 ألف دولار) بانخفاض 92.3 بالمئة عن 6.1 مليون قبل عام.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام انخفض صافي الخسائر 73.7 بالمئة إلى ثلاثة ملايين ريال من 11.4 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 