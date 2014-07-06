مصحح-نمو أرباح المراعي 8.8% في الربع‭/‬2

الرياض 6 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 8.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2014 بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران بلغ 433.3 مليون ريال (115.5 مليون دولار) مقابل 398.2 مليون قبل عام بزيادة 8.8 بالمئة.