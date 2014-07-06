نمو أرباح البنك السعودي الهولندي 28.14% في الربع‭/‬2

الرياض 6 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا تجاوزت نسبته 28 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إلى صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران بلغ 480.25 مليون ريال (128.06 مليون دولار) مقابل 374.8 مليون قبل عام بزيادة 28.14 بالمئة.