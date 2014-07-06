Tue 8 Aug 2017 | 22:03 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو أرباح البنك السعودي الهولندي 28.14% في الربع‭/‬2

Sun Jul 6, 2014 6:58am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 6 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا تجاوزت نسبته 28 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إلى صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران بلغ 480.25 مليون ريال (128.06 مليون دولار) مقابل 374.8 مليون قبل عام بزيادة 28.14 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 