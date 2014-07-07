نمو طفيف لأرباح اكسترا السعودية في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثاني من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 53.8 مليون ريال (14.3 مليون دولار) مقابل 53.3 مليون قبل عام بزيادة 0.9 بالمئة.

وتعمل اكسترا التي بدأت نشاطها في السوق السعودية عام 2003 في قطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 4.4 بالمئة إلى 83 مليون ريال من 79.5 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الأقسام وزيادة عدد المعارض من 35 معرضا في يونيو 2013 إلى 38 معرضا في يونيو 2014."

ووفقا للبيان بلغت المبيعات التقديرية للربع الثاني 984 مليون ريال بزيادة 1.3 بالمئة عن 971 مليونا في الربع المقابل من 2013.

وزادت مبيعات النصف الأول 5.7 بالمئة إلى 1.79 مليار ريال من 1.69 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)