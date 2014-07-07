نمو أرباح بنك الرياض السعودي 17.4% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا تجاوزت نسبته 17 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.136 مليار ريال (303 ملايين دولار) مقابل 968 مليون ريال قبل عام بزيادة 17.4 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 15.5 بالمئة إلى 2.216 مليار ريال من 1.919 مليار قبل عام.