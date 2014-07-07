نمو المبيعات يرفع أرباح جرير السعودية 7.13% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي أكثر من سبعة بالمئة في الربع الثاني من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 135.2 مليون ريال (36.05 مليون دولار) مقابل 126.2 مليون قبل عام بزيادة 7.13 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي الربح 9.61 بالمئة إلى 336.6 مليون ريال من 307.1 مليون قبل عام.

وعزت جرير نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الاقسام عدا أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها...بالإضافة لزيادة فروع مكتبة جرير من 32 فرعا إلى 35 فرعا."

وارتفعت المبيعات في الربع الثاني 2.5 بالمئة إلى 1.289 مليار ريال من 1.258 مليار قبل عام.

وزادت مبيعات النصف الأول 3.9 بالمئة إلى 2.688 مليار ريال من 2.588 مليار قبل عام.

وقالت جرير إنها تعمل حاليا على تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح سبعة فروع جديدة على الأقل خلال 2014 افتتح منها ثلاثة أفرغ خلال النصف الأول.

وفي اكتوبر تشرين الأول الماضي قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة جرير لرويترز إن شركته تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 20 - 25 بالمئة في إجمالي الدخل خلال العامين المقبلين وأن تستثمر ما يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في افتتاح فروع جديدة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)