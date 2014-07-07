مقدمة 2-نمو أرباح بنك الرياض السعودي 17% في الربع/2

(لإضافة سعر السهم وتعليق شعاع كابيتال)

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - زاد صافي أرباح بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نحو 17 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.136 مليار ريال (303 ملايين دولار) مقابل 968 مليون ريال قبل عام بزيادة 17.4 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 15.5 بالمئة إلى 2.216 مليار ريال من 1.919 مليار قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة اجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات 15.4 بالمئة في الربع الثاني إلى 2.095 مليار ريال من 1.816 مليار قبل عام.

وبحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش زاد سهم البنك 0.5 بالمئة متفوقا على أداء المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.04 بالمئة.

وقالت شعاع كابيتال في مذكرة بحثية "نتوقع أن يتحول تركيز بنك الرياض قليلا من النمو إلى الحفاظ على هامش صافي الربح في 2014."