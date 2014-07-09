السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 0.45 ريـال للسهم عن النصف/1
الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي في بيان نشر اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 542.4 مليون ريـال (144.6 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع 0.45 ريـال للسهم.
ووفقا للبيان الذي نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت تستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 16 يوليو تموز الجاري ويبدأ توزيعها في 12 أغسطس آب.
وسجل البنك قفزة قاربت 16 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.
(الدولار = 3.75 ريـال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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