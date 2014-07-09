صافي ربح بنك ساب السعودي يقفز 15.2% في الربع‭/‬2

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 15.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.157 مليار ريـال (308.5 مليون دولار) مقابل 1.004 مليار ريـال قبل عام.