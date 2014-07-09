Wed 9 Aug 2017 | 1:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح بنك ساب السعودي يقفز 15.2% في الربع‭/‬2

Wed Jul 9, 2014 1:58pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 15.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.157 مليار ريـال (308.5 مليون دولار) مقابل 1.004 مليار ريـال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.088 مليار ريـال في الربع الثاني. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 