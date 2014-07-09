صافي ربح بنك ساب السعودي يقفز 15.2% في الربع/2
الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 15.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.
وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.157 مليار ريـال (308.5 مليون دولار) مقابل 1.004 مليار ريـال قبل عام.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.088 مليار ريـال في الربع الثاني. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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